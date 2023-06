Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

La ville illuminée 20 et 21 décembre 2022 Maison de l'architecture de Normandie – le Forum Rouen

30€ / 25€ pour les adhérents

Que serait Noël sans lumière ? Viens fabriquer des maisons qui, assemblées ensemble, formeront une ville illuminée : leurs ouvertures, porte, fenêtre, porte-fenêtre, moucharabieh deviendront lanternes. Tu pourras repartir avec ta création pour la mettre dans le sapin ou sur le rebord de la cheminée.

Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Atelier réservé aux enfants à partir de 6 ans

Durée : sur deux jours (2 x 3h)

Par : Léa Quénet, architecte

Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents

2022-12-20T14:00:00+01:00 – 2022-12-20T17:00:00+01:00

