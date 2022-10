Apprenti dessinateur Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Apprenti dessinateur Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, 25 octobre 2022, Rouen. Apprenti dessinateur 25 et 26 octobre Maison de l’architecture de Normandie – le Forum

20€ / 15€ pour les adhérents

Après avoir découvert l’univers du chantier de construction à travers l’exposition de Simon Lamouret, viens imaginer ta propre planche de BD ! handicap moteur mi Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Du 25/10/2022 au 26/10/2022

De 14h à 16h (2 x 2h)

ROUEN Après avoir découvert l’univers du chantier de construction à travers l’exposition de Simon Lamouret, viens imaginer ta propre planche de BD ! Tu aborderas les notions de cadrage, d’espace et de perspective propres à l’architecture mais également à la bande dessinée. L’histoire de l’Alcazar se déroule dans un quartier d’une grande ville de l’Inde. Elle met en lumière la technique de construction d’un immeuble qui s’élève où les rêves et ambitions de chacun ressortent dans un paysage à couper le souffle. Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans

Durée : sur deux jours (2 x 2h)

Par : Léa Quénet, architecte

Tarifs : 20€ / 15€ pour les adhérents

Nombre de place limité Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:00:00+02:00

2022-10-26T16:00:00+02:00 MaN – le Forum

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Maison de l'architecture de Normandie - le Forum Adresse 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Ville Rouen Age minimum 8 Age maximum 17 lieuville Maison de l'architecture de Normandie - le Forum Rouen Departement Seine-Maritime

Maison de l'architecture de Normandie - le Forum Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Apprenti dessinateur Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 2022-10-25 was last modified: by Apprenti dessinateur Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Maison de l'architecture de Normandie - le Forum 25 octobre 2022 Maison de l'architecture de Normandie - le Forum Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime