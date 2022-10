L’Alcazar, de Simon Lamouret et autres lieux Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’évènement: Rouen

L’exposition propose une immersion dans l’univers de Simon Lamouret, dessinateur et auteur de L’Alcazar, roman graphique sur la construction d’un immeuble à Bangalore. handicap moteur mi Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Vernissage vendredi 21 octobre à 19h / Rencontre et dédicace samedi 22 octobre à 15h – au Forum L’exposition propose une immersion dans l’univers de Simon Lamouret, dessinateur et auteur de L’Alcazar, roman graphique sur la construction d’un immeuble à Bangalore qui à la façon d’une étude ethnographique raconte l’Inde contemporaine. Planches originales, dessins de travail, story-motion des albums Bangalore (2017) et de l’Alcazar (2020) composent cette exposition et campent un univers de création nourri par des voyages et de nombreuses rencontres. En partenariat avec la librairie Funambules et les Éditions Sarbacane. Simon Lamouret est diplômé de trois des principales écoles d’art françaises qui enseignent l’illustration : l’école Estienne à Paris, les Beaux-Arts d’Angoulême et les Arts déco de Strasbourg. Il a séjourné 5 ans à Bangalore en tant qu’enseignant. Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Entrée libre

Du mardi au samedi : 14h – 18h / fermé les jours fériés

Accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous : 02 35 03 40 31

