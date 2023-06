Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Et si… construire en terre et paille Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Et si… construire en terre et paille Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 19 avril 2022, Rouen. Et si… construire en terre et paille 19 et 20 avril 2022 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents Du 19/04/2022 au 20/04/2022

De 14h à 17h

ROUEN Accompagnés par Flora David, architecte-charpentière, les enfants réinventent et expérimentent la manière de construire grâce à des matériaux biosourcés et locaux. Au programme : manipulation de terre et paille. Penser à se munir d’une blouse/vêtements à salir. Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Durée : 2 x 3h

À partir de 8 ans

Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents

Nombre de place limité, inscription obligatoire : 02 35 03 40 31 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 03 40 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00+02:00 – 2022-04-19T17:00:00+02:00

