Utopie d'un territoire, territoire d'une utopie Maison de l'Architecture de l'Isère Grenoble, mardi 16 janvier 2024.

Utopie d’un territoire, territoire d’une utopie Exposition de restitution des travaux d’étudiants de l’ESAD Grenoble, atelier Recherche et Créations pilotés par Eric Hurtado et Slimane Raïs 16 – 19 janvier Maison de l’Architecture de l’Isère entrée libre

Dates et horaires :

Début : 2024-01-16T13:30:00+01:00 – 2024-01-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Deux ateliers de Recherche et Créations regroupant 13 étudiantes et étudiants conduits par deux artistes-enseignants à l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble-Valence, Eric Hurtado et Slimane Raïs, ont investi le parc Paul Mistral, chargé d’une histoire militaire, politique, urbaine, industrielle, artistique et sportive. Ils se sont particulièrement intéressés aux bâtiments-vestiges, emblématiques comme la Tour Perret datant de 1925, et ceux de l’époque des Jeux Olympiques de 1968, Palais des sports, Hôtel de ville et Anneau de vitesse. Sans oublier bien sûr, les bâtiments des quartiers qui ont accueilli les 17000 athlètes, personnel et journalistes du monde entier, le quartier Teisseire et le Village Olympique.

Ils ont tenté de porter un regard neuf et critique, celui de l’art, sur ces édifices historiques qui ont contribué, au travers de cet événement planétaire, à fabriquer l’utopie des années 70. Des approches singulières et personnelles déclinées sous forme de photographies et de volumes, autant d’échos que de perspectives pour peut-être de nouvelles utopies.

Utopie d’un territoire

Eric Hurtado

Inès Petitrenaud

MJ Brotte

Emile Nurry

Daria Makovetska

Konstantin Peremyshlennikov

Territoire de l’utopie

Slimane Raïs

Eunyoung Choi

Hayoung Kwon

Kim LouisCharles

Salome Senati

Sarah Lebrun

Yujoo Hong

Soomin Jeon

Siyeon Jeon

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

