Le Paysage, la biodiversité et la PC4 Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Le Paysage, la biodiversité et la PC4 Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, 28 novembre 2023, Grenoble. Le Paysage, la biodiversité et la PC4 Mardi 28 novembre, 19h00 Maison de l’Architecture de l’Isère Entrée libre dans la limite des places disponibles En présence de :

Sophie Galland, paysagiste, direction de l’urbanisme de Grenoble Alpes Métropole

Florian Golay, architecte et enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Stéphane Plisson, architecte et urbaniste

Modérateur :

Jean-Philippe Charon, architecte, président de la m’A Isère Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00 PLUI maison architecture AURG Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Maison de l'Architecture de l'Isère Adresse 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Maison de l'Architecture de l'Isère Grenoble latitude longitude 45.19366;5.729017

Maison de l'Architecture de l'Isère Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/