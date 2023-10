Voyage aux USA autour du Community Design Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, 7 novembre 2023, Grenoble.

Voyage aux USA autour du Community Design 7 novembre 2023 – 9 janvier 2024 Maison de l’Architecture de l’Isère entrée libre

Pendant 3 mois, Anna-Laura Bourguignon et Clément Aquilina, architectes et lauréats en 2020 de la bourse Delano Aldrich, ont voyagé aux USA, d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Avec leurs regards d’architectes français, ils sont partis à la découverte de projets impliquant les habitants dans la fabrique de la ville.

Au fil de rencontres avec associations d’habitants, institutions publiques et privées, architectes urbanistes et académiciens, ils interrogent la notion de “participation habitante” au regard du Community Design – mouvement états-unien de conception par et pour la communauté qui émerge dans les années 60. À travers l’observation de six villes nord-américaines, et de la pratique du Community Design, peut-on entrevoir de nouveaux moyens de gouvernance, de nouvelles façons de concevoir la ville en France ?

Les 6 villes visitées et étudiées :

NEW YORK et SAN FRANCISCO : Villes métropoles

New-York et San Francisco sont des grandes métropoles pionnières en termes d’implication citoyenne depuis les années 60. Les projets citoyens y sont nombreux et les années passées permettent de donner une vision critique face à l’institutionnalisation des processus d’implication citoyenne. Aujourd’hui, quelle forme prend l’implication citoyenne dans ces grandes métropoles ?

DETROIT et NEW ORLEANS : Villes catastrophées

Si Détroit était connue pour son industrie automobile et musicale, elle est aujourd’hui connue comme une ville ayant connu la faillite. A la Nouvelle-Orléans, la catastrophe naturelle de Katrina a profondément marqué la ville.

Dans ces villes catastrophées, les habitants peuvent-ils se projeter dans de nouveaux modèles urbains?

SAN DIEGO et EL PASO : Villes frontières USA/Mexico

Ces villes-frontières condensent les problématiques liées à l’immigration. Anciennement villes de passage, où les frontières étaient poreuses et quotidiennement traversées par des travailleurs mexicains, elles accueillent aujourd’hui d’importantes communautés d’Amérique Latine.

L’implication citoyenne peut-elle dépasser (transgresser) les frontières ?

L’exposition à la Maison de l’Architecture de l’Isère présente le voyage et le travail de Anna-Laura et Clément.

Analyses, photographies, objets et ouvrages rapportés de leur voyage jalonnent ce parcours riche en contenus.

Venez découvrir jusqu’au 10 janvier 2024 cette exposition sur l’actualité de l’architecture internationale et les échos qu’elle peut donner à l’architecture française.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T13:30:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

2024-01-09T13:30:00+01:00 – 2024-01-09T18:30:00+01:00

©Bourguignon/Aquilina