Des écoles des architectes 15 et 16 septembre Maison de l’Architecture de l’Isère

Le dispositif » Des Écoles, des architectes » est de sensibiliser et développer une connaissance de l’architecture, en révéler la dimension culturelle et transdisciplinaire, découvrir l’espace architectural de proximité par le cheminement, développer la créativité et aiguiser le regard de jeunes.

Les deux temps de cette action (visite de l’établissement scolaire par l’architecte concepteur et atelier en classe avec un architecte intervenant) donnent lieu à la découverte de notions d’architecture (matériaux, ambiances, ouvertures…).

Le contenu de l’exposition présente les planches explicatives de l’établissement scolaire réalisées par l’architecte concepteur et l’ensemble des travaux des élèves réalisés en classe.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4, place de Bérulle, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Depuis 1985, la maison de l’Architecture de l’Isère, association loi 1901, est un lieu de diffusion et de transmission de la culture architecturale. Sa présence au cœur de l’agglomération grenobloise la situe comme un lieu ressource pour les professionnels du territoire.

