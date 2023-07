Des écoles / Des architectes Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, 19 juillet 2023, Grenoble.

Des écoles / Des architectes 19 juillet – 28 septembre Maison de l’Architecture de l’Isère entrée libre

Il s’agit d’une part de présenter une sélection de projets d’architecture de la région, dont les architectes maîtres d’oeuvre, sont impliqués dans la réalisation, dans la rénovation, dans la transformation des établissements scolaires, et de présenter d’autre part des travaux d’étudiants et étudiantes de l‘École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, à destination du public scolaire.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’interventions (visites et ateliers) organisés par la m’A Isère à destination des élèves d’une sélection d’écoles, qui se déploieront à la rentrée 2023/24. L’objectif de ces actions est de sensibiliser et développer une connaissance de l’architecture, en révéler la dimension culturelle et transdisciplinaire, découvrir l’espace architectural de proximité par le cheminement, développer la créativité et aiguiser le regard de jeunes.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T13:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:30:00+02:00

2023-09-28T13:30:00+02:00 – 2023-09-28T18:30:00+02:00

architecture architecte

©Emilien Fillon – ENSA Grenoble