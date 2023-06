Désirs de berges Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, 6 juin 2023, Grenoble.

Exposition sur les berges de l’Isère nommée « Désirs de berges », réalisée par l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine dans le cadre d’un travail d’étudiants Master 2 avec les enseignants Charles Ambrosino et Giulia Buffoli, suite à une proposition faite conjointement par la Ville de Grenoble et l’AURG.

Cette expositions vous présente six désirs de berges :

« Prenez gare o’berges »

« Berges de l’Isère en quête d’identité »

« La voie Corat’eau et les quais de l’Isère »

« Les sentiers grenoblois »

« Retour aux berges : redécouvrir l’île verte »

« Pont’ctuer la ville : le pont et son rapport aux berges »

Cette exposition est présentée dans le cadre de la biennale des Villes en transition.

Maison de l'Architecture de l'Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble

