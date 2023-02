Architectures d’industries Maison de l’Architecture de l’Isère, 21 février 2023, Grenoble.

Architectures d’industries 21 février – 20 avril Maison de l’Architecture de l’Isère

entrée libre

La Maison de l’Architecture de l’Isère présente sa nouvelle exposition en lien avec l’actualité architecturale du territoire

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation :

Le plan d’investissement France2030 traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

Dans le cadre de l’appel à projet Résilience, l’Isère est sortie largement en tête au niveau national.

Ce plan de relance pour l’industrie, au-delà des enjeux de souveraineté et de la maîtrise des technologies électroniques, représente un enjeu économique encourageant la transition numérique et énergétique.

Face à une demande dynamique en bâtiments neufs et performants, la région grenobloise développe de nouveaux projets de construction.

Le bassin grenoblois se distingue par une forte activité industrielle de haute technicité.

Ces entreprises en développement ont fait appel aux architectes de leur territoire afin de répondre à leurs besoins d’extension, de rénovation ou de création.

La Maison de l’Architecture de l’Isère présente sa nouvelle exposition en lien avec cette actualité architecturale, sur une proposition de Stéphane Plisson, architecte.

L’exposition à la Maison de l’Architecture de l’Isère montre une sélection de projets et de réalisations d’architectures d’industries sur l’agglomération grenobloise.

Au travers de plans, photographies, maquettes…, les agences d’architecture mises en lumière dans cette exposition, (ARA, Amma, Arche5, Groupe 6, Milk), présentent leurs architectures innovantes qui savent aussi s’adapter aux contraintes locales et environnementales.

Venez découvrir jusqu’au 21 avril cette exposition sur l’actualité de l’architecture dans notre territoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T13:30:00+01:00

2023-04-20T18:30:00+02:00

©m’A Isère