Entré libre

Exposition de restitution de la résidence d’architecture Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes La Maison de l’architecture de l’Isère accueille l’exposition de restitution de la résidence d’architecture « Habiter là…Côte Saint André ».

La résidence d’architecture est un projet piloté par la Maison de l’Architecture de l’Isère en partenariat avecla commune de La Côte Saint André dans le cadre du dispositif petite ville de demain.

Les architectes en résidences, durant 3 semaines (entre septembre et octobre 2022), ont travaillé sur la thématique de l’habitat dans le centre bourg ancien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T13:30:00+01:00

2023-02-10T18:00:00+01:00 ©m’A Isère

