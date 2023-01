Café d’Archi Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Café d’Archi Maison de l’Architecture de l’Isère, 24 janvier 2023, Grenoble. Café d’Archi Mardi 24 janvier, 19h00 Maison de l’Architecture de l’Isère

entrée libre

La Maison de l’Architecture de l’Isère organise un Café d’Archi de restitution de la résidence d’architecture “habiter là… Côte-Saint-André” qui s’est déroulée durant l’automne 2022. Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Nous accueillerons les représentants de la commune et les architectes de la résidence autour d’un débat.

(La résidence d’architecture “habiter là…Côte-Saint-André” est un projet piloté par la m’A Isère, en partenariat avec la commune de La Côte-Saint-André dans le cadre du dispositif petite ville de demain.)

Une exposition sur les contenus de cette résidence sera proposée jusqu’au 10 février.

