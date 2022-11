Vasarely dans la cité Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Expo « flash » / Café d’Archi Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Secteur 2 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le 13 décembre à 19h, la Maison de l’Architecture de l’Isère accueille Pierre Vasarely de la Fondation Vasarely pour un Café d’Archi “Vasarely dans la cité” à la m’A.

La Fondation Vasarely mène depuis plusieurs années la restauration de ses œuvres urbaines ( Para-Vista Université de Jussieu, Fresque Gare Montparnasse, portail Université de Montpellier, sculpture Kroa Université Marseille Saint Jérome, démontage de la façade RTL Paris, etc.) Les Anneaux de vitesse de Grenoble, réalisés dans le Parc Paul Mistral à l’occasion des Jeux Olympiques de 1968, est l’une des œuvres les plus emblématiques.

L’expo flash sera ouverte au public à partir de 15h30 et sera visible uniquement le 13 décembre.

