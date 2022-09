Des écoles des architectes Maison de l’architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Des écoles des architectes Vendredi 14 octobre, 14h00 Maison de l'architecture de l'Isère

inscription obligatoire

Journées nationales de l'architecture Maison de l'architecture de l'Isère 4 place de Bérulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

0476542997 http://www.ma38.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100006257627089 Visites et ateliers pour des classes de primaire dont l’école a été réalisée récemment, neuves ou restructurée.

L’architecte concepteur du projet interviendra lors d’une visite de l’école, qui sera suivie d’un atelier en classe avec un architecte intervenant.

Ces actions donneront lieu à une exposition présentant les projets d’architecture et les regards portés par les élèves sur « habiter ces lieux de vie » et d’apprentissage.

Ce dispositif débute le 14 octobre et se prolongera sur la fin de l’année.

