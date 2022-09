school of commons Maison de l’architecture de l’Isère, 14 octobre 2022, Grenoble.

school of commons 14 et 15 octobre Maison de l’architecture de l’Isère

entrée libre

Journées nationales de l’architecture

Maison de l’architecture de l’Isère 4 place de Bérulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

0476542997 http://www.ma38.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100006257627089

« A SCHOOL OF COMMONS : un partenariat européen entre écoles d’architecture, collectifs d’architectes et associations locales »

Des tiers-lieux “communs” et citoyens, une mutation des métiers de la fabrique urbaine et architecturale, l’évolution des pratiques pédagogiques dans les cursus de formation des futurs architectes, urbanistes, paysagistes : voici les prémisses du projet européen A school of commons, initié par le Collectif Etc.

Soutenu par le programme Erasmus +, le projet vise à développer un réseau européen de pratiques pédagogiques, scientifiques et professionnelles autour de la valorisation du patrimoine vacant en milieu rural, de la participation citoyenne et de la régénération des dynamiques locales (sociales, économiques, culturelles).

Le projet prend place dans trois pays européens (France, Italie, Grèce), de 2021 à 2024, et fédère des projets de tiers-lieux portés par des communautés locales, une génération de jeunes professionnels investis et organisés en collectifs d’architectes et des écoles d’architecture.

A school of commons est une occasion d’intégrer des pédagogies hors les murs dans les cursus des écoles d’architecture et de former les futurs architectes au plus près des questionnements sociaux et écologiques contemporains. Le projet se fonde sur l’organisation de workshops intensifs d’apprentissage par la pratique, qui impliquent tous les partenaires dans l’activation et la transformation du bâti désaffecté, soutenant ainsi les initiatives citoyennes en milieu rural.

Le projet, étalé sur trois ans, permettra aussi de se questionner sur l’évolution de la profession et des processus de projet d’architecture et d’urbanisme.

L’exposition

L’exposition à la Maison de l’Architecture de l’Isère raconte le projet A school of commons dans une scénographie qui présente la démarche, les acteurs et les lieux impliqués, et illustre la dynamique d’actions pour une architecture plus militante et initiatrice de changements, professionnels sociaux et environnementaux par l’acte de faire avec.

Elle est co-produite avec l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Grenoble.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

©Lukas Hamilcaro