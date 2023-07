ARCHITECTURE CONTÉE Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

ARCHITECTURE CONTÉE
Mercredi 20 mars 2024, 14h00
Maison de l'Architecture de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon
5€

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée Architecture contée Un atelier de pratique Jeune public avec Pierre Boissenin et Adèle Ribstein, architectes Découvrir l’histoire de l’architecture par l’histoire contée. Les techniques de construction vernaculaires se retrouvent dans certains contes pour enfants. À la manière du vannier, du menuisier et du maçon, construisons des maisons à couper le souffle ! Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

