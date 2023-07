BTP Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Prévoir une tenue adaptée. BTP Un atelier de pratique avec Audrey Devaud, artiste Ce projet porte sur la construction d’un bâtiment à l’échelle du modélisme, proche de la maison de poupée. Il s’agit ici d’imaginer puis de fabriquer une maison, une tour ou encore un building à l’aide des matériaux de construction connus du BTP. Les briques ou parpaings miniatures, obtenues grâce à des moules pâtissiers en silicone, sont en béton fixés entre eux. La charpente est constituée de tasseaux, quart-de-rond ou tourillons de bois. L’ensemble est peint selon les souhaits des participants. Le projet reste ouvert dans sa conception en restant toutefois dans une échelle. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

