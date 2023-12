Architecture moderne et contemporaine du Territoire de Belfort Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 19 janvier 2024, Besançon.

Architecture moderne et contemporaine du Territoire de Belfort 19 janvier et 1 mars 2024 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Entrée libre

– Lecture de textes des Guides de l’Architecture moderne et contemporaine en Franche-Comté

– Galette des rois avec des fèves uniques représentant des maisons individuelles présentées dans les Guides et offrant droit à 1 an d’adhésion gratuite !

La Maison de l’Architecture de Franche-Comté est partie sur les routes du Territoire de Belfort à la recherche de constructions remarquables à faire découvrir.

Elle a mené précédemment les mêmes investigations dans le Doubs, dans le Jura et en Haute-Saône qui avaient, chacune, abouti à la publication d’un guide de l’Architecture moderne et contemporaine par département.

Avec le quatrième et dernier opus de cette collection, les membres de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté ont choisi de montrer le même intérêt pour des réhabilitations, des restructurations et des extensions que pour des bâtiments neufs et se sont intéressés autant à des projets modestes qu’à des constructions plus prestigieuses. Et même si globalement l’accent a été mis sur la création architecturale récente, ces guides ont toujours bâti un lien avec le passé en montrant des projets plus anciens, inconnus, oubliés ou cachés.

La Maison de l’Architecture remercie les architectes et les maîtres d’ouvrage qui ont facilité par leur aide la réalisation de cette exposition, la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté qui soutient toutes ses actions et en particulier l’édition du guide de l’Architecture moderne & contemporaine du Territoire de Belfort, la région Bourgogne-Franche-Comté, l’Ordre des Architectes de Bourgogne-Franche-Comté, les photographes, l’auteur des textes du guide, la graphiste, ainsi que toutes les personnes ayant participé à la relecture de l’ouvrage. Elle remercie également l’UDAP du Territoire de Belfort pour avoir mis à disposition ses références et archives de projets récents.

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

architecture moderne