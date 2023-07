STRUCTURE & FROU-FROU Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 17 janvier 2024, Besançon.

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée.

Atelier de pratique Jeune public avec Cécile Meynier, artiste, et Etienne Chauvin, architecte

Imagine-t-on l’ornement avant ou après la structure ou en même temps ? La structure se suffit-elle à elle seule ? Frou-frou, fou-fou, les matériaux seront nos sources d’inspiration tant pour la structure que pour l’ornement.

Une seule règle : plaire à l’œil : du beau !

Rubans, tissus, cordes et fils, quelques poteaux, du bois, des plaques….

