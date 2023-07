PLUS BELLE LA VILLE Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

PLUS BELLE LA VILLE

Mercredi 20 décembre, 14h00
Maison de l'Architecture de Franche-Comté

Plus belle la ville

Avec Emma Rivet, artiste, et Coline Maigrot, architecte-urbaniste

A travers la gravure et le tampon, nous explorerons les différents modes d'habiter en ville, de la maison individuelle au logement collectif, en passant par la maison mitoyenne ou le logement groupé. Nous réfléchirons à la capacité d'un territoire à accueillir de nouveaux habitants tout en limitant son étalement. Densification en dents creuses, division parcellaire, extension de bâtiment existant, rénovation d'espaces vacants… En véritables urbanistes, venez imaginer votre ville au moyen d'une grande carte collective !

Maison de l'Architecture de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Age min 8
Age max 18

