COUP D’ŒIL Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 15 novembre 2023, Besançon.

COUP D’ŒIL Mercredi 15 novembre, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté 5€

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée.

Coup d’oeil

Atelier de pratique Jeune public avec Pascale Lhomme-Rolot, artiste, et Elvina Piard-Aubert, paysagiste

Un atelier tonique qui aiguise ton sens de l’observation et de la construction.

A partir d’une image du quotidien sur le thème nature-ville, de papier de couleur, de mots glanés, viens expérimenter, découper, coller, combiner et recomposer l’image choisie initialement pour proposer ta propre représentation du paysage.

En regardant une image, on voit que les formes qui la composent dessinent des lignes de forces, différents plans, on voit différentes couleurs et des jeux de lumière. Ta création donne un autre point de vue.

En final, tu repars avec en poche, ton image recomposée sous la forme d’une carte sensible pliable !

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

atelier jeunepublic

Pascale Lhomme-Rolot et Elvina Piard-Aubert