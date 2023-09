L’INDISCIPLINE DES LIEUX Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 28 octobre 2023, Besançon.

L’indiscipline des lieux

Conférence de Florence Lagadec sur les lieux de lutte des LIP

Que reste-t-il de nos luttes en nos lieux ? En 1973 à Palente, dans toute la France et le monde industrialisé, ateliers, bureaux, rues, cafés, gymnases, arrêts de bus, pelouses et cryptes ont vibré, se sont laissé détourner, punaiser, envahir, embarquer dans la venteuse affaire Lip.

Une présentation en deux temps :

D’abord des images, l’histoire de Lip et le conflit à travers l’architecture dans la ville (le vendredi 27 octobre 2023 à 18h30 à la maison de l’Architecture), puis une visite (le samedi 18 octobre 2023 de 10h à 12h) dans l’usine de Palente où les Lip s’y entendent toujours. Les lieux parlent, c’est possible !

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

lip lieux

Florence Lagadec, Marc Wattel