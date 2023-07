MAISON HANTÉE Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 18 octobre 2023, Besançon.

MAISON HANTÉE Mercredi 18 octobre, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté 5€

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée

Maison hantée

Un atelier de pratique Jeune public avec Jean-Baptiste Colleuille, designer d’objet, et Eve-Lise Kern, designer graphique

Pour les vacances d’automne, Jean-Baptiste Colleuille et Eve-Lise Kern proposeront la création d’un livre sur la thématique de la maison hantée. À partir de papier découpé chaque enfant créera son livre constitué d’une maison, d’un objet et d’un personnage. Fantômes, architecture gothique et chandeliers se dévoileront au fil des pages à travers des jeux de découpes et de pliages.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

Eve-Lise Kern et Jean-Baptiste Colleuille