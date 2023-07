STATION BALNÉAIRE Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 6 octobre 2023, Besançon.

STATION BALNÉAIRE Vendredi 6 octobre, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Entrée libre

Exposition-environnement « La Grande Chamotte en résilles » activé et habité par Cécile Meynier lors d’une performance intitulée « Station balnéaire ».

Tout en explorant le pouvoir sonore de la céramique, ce glissement vers le vivant et la narration permet à l’artiste de « briser le silence de la sculpture ».

La Grande Chamotte en résilles

Exposition de Cécile Meynier du 14/09/2023 au 20/10/2023

» La Grande Chamotte en résilles » est une installation qui rejoue de manière éclatée et déconstruite l’architecture de La Grande Motte. Il est question d’urbanisme, d’architecture, de rapport au paysage, de plage, de coquillages et de crustacés… comme un souvenir de vacances d’été fantasmé.

L’artiste prend possession de l’espace de la Maison de l’architecture en déployant comme toile de fond, cimaises, paravents, étagères revisitées et tapis de sol… Autant de supports et de signes empruntés au design, au mobilier et à l’architecture.

Une série de sculptures en céramique à la croisée de l’abstraction géométrique et de la micro architecture est intégrée à ce décor coloré, fait de matériaux simples issus autant du monde domestique qu’au BTP (moquette, tissu, bois et crépi) et qui, agencés ensembles, donnent lieu à un étrange paysage.

Cette proposition est le troisième volet de l’installation montrée lors de l’exposition collective d’origine « Trois p’tits tours et puis s’en vont » curatée par Anne Giffon-Selle au CRAC Le 19 à Montbéliard en 2022 puis reprise au centre d’art de la Villa du Parc à Annemasse par Garance Chabert début 2023.

performance architecture

Cécile Meynier