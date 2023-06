Des loges au musée Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 18 juillet 2023, Besançon.

Cette exposition produite par le Musée des Maisons comtoises retrace les étapes du projet de construction de loges pour animaux mené en partenariat avec l’École Nationale d’Architecture de Lyon, Lycée des métiers du Bois de Mouchard en partenariat avec le Lycée Adrien Paris (Maçonnerie), le Lycée Pasteur (Graphisme), l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (Communication) depuis septembre 2021.

Le temps d’une année scolaire, apprentis charpentiers et étudiants en architecture ont travaillé en étroite collaboration pour imaginer, concevoir et fabriquer de nouveaux abris pour les animaux du Musée.

Depuis l’étude du site d’implantation jusqu’au montage d’un premier abri en passant par la réalisation de maquettes, ces professionnels en devenir ont pu mettre en application les principes de l’architecture frugale telle qu’elle était pratiquée par les constructeurs des fermes présentées au Musée.

Un projet réalisé avec le soutien du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne-Franche-Comté et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté

