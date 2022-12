Surprise (Encore) ! Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Surprise (Encore) ! Mercredi 21 juin 2023, 14h00 Maison de l'Architecture de Franche-Comté

5€ sur inscription et adhésion d’un parent à jour

Les intervenants des ateliers à succès « Le métier d’architecte » et « Concours d’Architecture » reviennent partager leur expérience avec enthousiasme, énergie et goût du défi. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Avec Jean-Denis Mignot et Maria Angeles Pallares Peres, architectes de Deparisacadizstudio Les intervenants des ateliers à succès « Le métier d’architecte » et « Concours d’Architecture » reviennent partager leur expérience avec enthousiasme, énergie et goût du défi. À partir de 8 ans

2023-06-21T14:00:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00

Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

