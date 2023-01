Electrical Walks Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Electrical Walks Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 9 juin 2023, Besançon. Electrical Walks 9 juin – 12 juillet Maison de l’Architecture de Franche-Comté

Gratuit / Selon limite de matériel

Avec le casque magnétique et une carte des environs sur laquelle les itinéraires possibles et les champs électriques particulièrement intéressants sont marqués, le visiteur peut partir à la découverte Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Une proposition de Juste ici avec l’Espace Gantner pendant le festival Bien urbain Electrical Walks est une invitation de l’artiste de Christina Kubisch à une enquête spéciale. Avec le casque magnétique et une carte des environs, sur laquelle les itinéraires possibles et les champs électriques particulièrement intéressants sont marqués, le visiteur peut partir seul ou en groupe. Les marches électriques ont été présentées dans plus de 75 villes du monde entier. Ici, vous trouverez une collection complète avec les cartes produites aux promenades dans toutes les villes où il a été présenté à partir de 2004.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:00:00+02:00

2023-07-12T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Ville Besançon lieuville Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Departement Doubs

Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Electrical Walks Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2023-06-09 was last modified: by Electrical Walks Maison de l’Architecture de Franche-Comté Maison de l'Architecture de Franche-Comté 9 juin 2023 Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon

Besançon Doubs