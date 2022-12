Le Pentagone Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Le Pentagone Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 17 mai 2023, Besançon. Le Pentagone Mercredi 17 mai 2023, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté

5€ sur inscription et adhésion d’un parent à jour

Le pentagone est une figure géométrique plein de surprises. Nous les explorerons ensemble, en deux dimensions puis en trois dimensions, Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Avec Étienne Chauvin, architecte Le pentagone est une figure géométrique plein de surprises. Nous les explorerons ensemble, en deux dimensions puis en trois dimensions, le temps d’un atelier mercredi archi. Au menu : dessiner, assembler, plier, liaisonner et toujours imaginer et réfléchir avec ses doigts et la matière. À partir de 8 ans

