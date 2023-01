Spectacle court, conte Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 25 avril 2023, Besançon.

Gratuit / Sur inscription

Pour écrire Spectacle court, conte, les auteurs construisent une fiction récoltée là où ils travaillent. Ils convient les spectateurs à traverser avec la conteuse un paysage d’histoires.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Avec le printemps, arrive le troisième chapitre du festival des nouveaux imaginaires, Sur Terre, où se mêlent, décloisonnés, fiction et réalité, geste et pensée, arts, sciences et philosophie. Spectacle court, conte est une histoire de mémoire. Celle de l’interprète, qui tente de reconstituer le chemin du conte à parcourir et parcourir encore, et celle des paysages d’aujourd’hui, qui portent les marques des temps humains et les traces des saisons. Pour écrire Spectacle court, conte, Ambre Lacroix & Kaspar Tainturier-Fink construisent une fiction mêlée d’histoires récoltées là où ils travaillent. Ils convient les spectateurs et spectatrices à traverser avec la conteuse un paysage d’histoires d’aujourd’hui et d’hier.



