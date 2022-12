UN JARDIN DE FRONTAGE À CONQUÉRIR Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

UN JARDIN DE FRONTAGE À CONQUÉRIR Mercredi 19 avril 2023, 14h00 Maison de l'Architecture de Franche-Comté

5€ sur inscription et adhésion d'un parent à jour

Devant la Maison de l’Architecture avec un Permis de végétaliser, deux bandes de terre sont ménagées en pied de façade. Le printemps est le bon moment pour gratter, bouturer, redresser, etc. … Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Avec Elvina Piard-Aubert, paysagiste

Suite à la réfection de l’espace public devant la Maison de l’Architecture avec un Permis de végétaliser, deux bandes de terre sont ménagées en pied de façade. Le printemps est le bon moment pour gratter, bouturer, redresser, palisser, semer, planter et rendre ces petits riens profitables. À partir de 8 ans

