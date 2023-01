Co-Construire l’Espace Urbain Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Co-Construire l’Espace Urbain Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 31 mars 2023, Besançon. Co-Construire l’Espace Urbain Vendredi 31 mars, 09h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté

Gratuit / Sur Réservation

A l’occasion de cette rencontre, la possibilité de discuter des aménagements existants et des besoins des uns ou des autres afin que l’espace urbain soit praticable par tous sera abordée. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Un atelier adultes voyants et non-voyants avec Jean-Luc Boissenin et des représentants des services urbanisme, voirie et espaces verts de la Ville. A l’occasion de cette rencontre, la possibilité de discuter des aménagements existants et des besoins des uns ou des autres afin que l’espace urbain soit praticable par tous sera abordée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-03-31T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Ville Besançon lieuville Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Departement Doubs

Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Co-Construire l’Espace Urbain Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2023-03-31 was last modified: by Co-Construire l’Espace Urbain Maison de l’Architecture de Franche-Comté Maison de l'Architecture de Franche-Comté 31 mars 2023 Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon

Besançon Doubs