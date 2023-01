Carte Mentale Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 18 mars 2023, Besançon.

Carte Mentale Samedi 18 mars, 10h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté

Gratuit

Avec Jean-Luc Boissenin, un atelier adultes voyants et non-voyants avec « la plaque aimantée », outil utilisé par les personnes non voyantes, pour se représenter l’espace et mémoriser les masses.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Avec Jean-Luc Boissenin, professeur de locomotion, un atelier adultes voyants et non-voyants avec « la plaque aimantée », outil utilisé par les personnes non voyantes, pour se représenter mentalement l’espace et mémoriser les masses.

« Des signes à la représentation, et si nous nous essayions à modéliser l’espace qui nous entoure les yeux fermés ? Comment scénographier un espace lorsqu’on ne le voit pas ? Comment nous figurer l’architecture d’un lieu, d’un centre-ville lorsque la vue nous fait défaut ? Comment éprouver et traverser l’espace urbain malgré tout ? Autant de points d’entrées qui nous mèneront de la multisensorialité à la construction mentale de nos représentations. »



