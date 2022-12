Danse & Architecture Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Danse & Architecture Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 15 mars 2023, Besançon. Danse & Architecture Mercredi 15 mars 2023, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté

5€ sur inscription adhésion d’un parent à jour

Pendant que la Danse nous ramène presque immédiatement une image de mouvement, l’Architecture, en contrepartie, se fait remarquer par son immobilité. Comment peuvent-elles être couplées ? Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Avec Daniela Schulios Dell’Isola, artiste pluridisciplinaire Pendant que la Danse nous ramène presque immédiatement une image de mouvement, l’Architecture, en contrepartie, se fait remarquer par son immobilité. Comment ces deux disciplines qui dans un premier temps semblent si différentes se rapprochent ? Avec la Danse qui trouve dans l’Architecture sa source d’inspiration et originalité, la possibilité de mieux connaître et de mettre en valeur le patrimoine architectural. À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Ville Besançon Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Departement Doubs

Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Danse & Architecture Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2023-03-15 was last modified: by Danse & Architecture Maison de l’Architecture de Franche-Comté Maison de l'Architecture de Franche-Comté 15 mars 2023 Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon

Besançon Doubs