Cet évènement est passé Retour Zermatt Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Retour Zermatt Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 3 mars 2023, Besançon. Retour Zermatt Vendredi 3 mars, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Entrée libre Après l’expédition d’une vingtaine d’adhérents partis à l’assaut du Mont Rose et de sa cabane, un refuge de haute montagne réputé pour son architecture audacieuse, nous vous invitons à la restitution de cette aventure. Au travers de diapositives retraçant le trajet de nos randonneurs, retournons le temps d’une soirée chatouiller les cimes des montagnes suisses et visiter la fameuse cabane. Rendez-vous vendredi 17 février à 19h00 à la Maison de l’Architecture.

Ouvert à tous. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T18:30:00+01:00 – 2023-03-03T22:00:00+01:00

2023-03-03T18:30:00+01:00 – 2023-03-03T22:00:00+01:00 montane mont rose Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs Age max 99 Lieu Ville Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon

Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/