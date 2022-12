Tout est Paysage Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Tout est Paysage Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 15 février 2023, Besançon. Tout est Paysage Mercredi 15 février 2023, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté

5€ Sur inscription Adhésion d’un parent à jour

Construit ton projet sous la forme d’une affiche en 2 et 3D. Fou, poétique, enjoué, tendre, idéal, surprenant, émouvant, commun… Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Avec Pascale Lhomme-Rolot, plasticienne, graphiste et micro-éditrice

En résonance avec ton vécu d’enfant et les échanges avec le groupe fabrique ta propre palette d’artiste-architecte-ethnologue à partir de matériel recyclé divers, de matériel de dessin et d’une amicale plante verte. Construit ton projet sous la forme d’une affiche en 2 et 3D. Fou, poétique, enjoué, tendre, idéal, surprenant, émouvant, commun…

Viens nous retrouver et imaginer ton paysage d’un monde durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:00:00+01:00

2023-02-15T17:00:00+01:00

