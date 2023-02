Appel à candidature Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 13 février 2023, Besançon.

Appel à candidature 13 février – 2 avril Maison de l’Architecture de Franche-Comté

Dossier de candidature à envoyer avant le 2 avril 2023 minuit. Jury en présentiel le 7 avril 2023.

Résidence d’Architecture Living Lab Caravane

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Centre-Chapelle des Buis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Résidence d’architecture | Living lab CARAVANE, Palente Besançon

APPEL À CANDIDATURE

Jusqu’au 2 avril 2023

Une résidence d’architecture est un projet culturel qui crée les conditions d’une expérimentation, d’une démarche collaborative et créative, sur un territoire et dans un contexte donné, avec un architecte mandataire et un professionnel, des élus, des habitants, des acteurs locaux.

Retenus à l’issue d’un appel à candidature suivi d’un jury, les lauréats sont accueillis en immersion. Ils habitent et travaillent sur place.

Il ne s’agit pas de concevoir un projet construit, mais plutôt de réfléchir, d’expérimenter en partageant des moments d’échanges avec les habitants. La résidence a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité et l’attractivité des villes et des territoires. Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.

À l’issue de la résidence, les recherches et propositions sont restituées au grand public lors d’un temps fort alliant la convivialité et la poursuite des échanges.

Territoire d’accueil : le quartier Palente-Orchamps à Beançon

Le quartier Palente est l’un des 14 quartiers de la commune de Besançon située dans le département du Doubs. Ce quartier comptabilise une population d’environ 10000 habitants, soit 9% de la population bisontine. Il est le point d’entrée Est dans la ville.

L’histoire du quartier de Palente est fortement liée à celle de ses habitants, celle de la mémoire ouvrière bisontine et de la grande grève Lip, la plus emblématique de l’après Mai 68. Le rêve et l’utopie y ont été des sujets de vie avec le premier exemple d’autogestion en entreprise et la marche de soutien qui a réuni plus de 100 000 personnes dans la capitale comtoise.

Depuis, quartier prioritaire caractérisé par une fragilisation sociale avec un taux d’emploi faible et un nombre d’allocataires du RSA élevé, plus de la moitié de ses habitants est locataire du parc HLM. Le taux de pauvreté est très élevé, la densité médicale est faible pour une population majoritairement de retraités, une proportion supérieure à la moyenne communale.

Dans le cadre de sa compétence de Politique de la Ville et de renouvellement urbain, Grand Besançon Métropole a missionné en 2022 des bureaux d’études pour la réalisation d’une étude socio-urbaine qui vise à proposer des pistes de réflexion sur le devenir de ce quartier à court, moyen et long terme. Parallèlement, des actions se mettent en route : le bailleur social Néolia commence à démolir certains bâtiments des projets de rénovations émergent, un jardin partagé à vu le jour et un Villagénération vient d’ouvrir ses portes.

La recherche CARAVANE

En 2022 également débute un projet « Société et territoires en transition » soutenu par l’Agence nationale de la recherche, « Lire la ville : co-conception d’un habitat innovant pour personnes âgées vulnérables – CARAVANE », piloté par Aline Chassagne, docteure en sociologie et anthropologie, maîtresse de conférence au CHU de Besançon.

L’objectif est de concevoir des alternatives en termes d’habitat et de nouvelles modalités d’accompagnement des personnes âgées à domicile, enjeu majeur des politiques du logement. Il s’agit de proposer des scénarios de construction et de réhabilitation de logements, à l’échelle d’une ville de grande taille et de trois îlots urbains situés dans des quartiers différents, dont celui de Palente.

Ce projet de recherche sur la question du lieu de vie et de son adaptation aux vulnérabilités relatives à l’avancée en âge, nouveau défi urbain et sociétal, s’appuie sur une dynamique interdisciplinaire, sur la complémentarité de méthodes quantitatives et qualitatives et sur une forte participation citoyenne, des personnes âgées, des aidants. La Maison de l’Architecture de Franche-Comté est, avec différents pôles de recherche et laboratoires de l’Université de Franche-Comté et de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, avec Hôp Hop Hop, Néolia et le CHU, partenaire de cette étude en portant une résidence d’architecture.

Le cahier des charges : objectifs et enjeux

Les objectifs de la résidence mise en place par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté s’intègrent dans la première étape de recherche du projet CARAVANE.

En écho aux diagnostics, entretiens et cartes sensibles réalisés par les autres membres du groupement de recherche et notamment par le collectif Hôp Hop Hop, le binôme architecte-vidéaste lauréat de la résidence d’Architecture portée par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté questionnera la thématique de l’espace commun :

• Espace commun, celui du logement, celui où se croisent les intervenants qui accompagnent la personne âgée à partir d’une certaine dépendance, celui de la cohabitation.

• Espace commun, celui de l’immeuble, du quartier, où les vies, les âges et les usages se mêlent.

• Espace commun, celui sociétal, où la vieillesse appartient au vécu de chacun, la vieillesse, qui est au départ celle de l’autre puis la nôtre.

Le cœur d’intervention des résidents sera de caractériser cette notion de commun par 3 niveaux d’approche :

• À l’échelle du quartier, des espaces seront privilégiés (jardins, squares, parvis…) pour leur aptitude à servir la thématique d’étude. Ils seront caractérisés dans leur dimension architecturale et paysagère mais aussi sociale et structurelle.

• À l’échelle de la rue, les résidents identifieront des lieux : associations, marchés, commerces… ou objets particuliers (mobilier urbain…).

• Enfin, à l’échelle d’un/des bâtiment/s, il s’agira de retenir des pièces, locaux, étages, toits, ou de définir des principes d’utilisation qui pourraient bénéficier à une réflexion sur les communautés de fonctionnement.

Sur la base de ces 3 échelles, il s’agira de proposer, d’esquisser, des intentions de projet, portant sur les usages, le fonctionnement, la qualification architecturale et paysagère ou les modes de programmation urbaine, au service du « commun » dans l’espace et dans le temps.

Les scénarios réfléchis permettront des moments de débats et d’échanges auprès de la population qui doivent ouvrir le champ des possibles dans un contexte de projet de recherche.

Le travail de restitution combinera carnet de recherche, d’intentions, de dessins à main levée et vidéo. La vidéo sera vue comme un moyen sensible de faire ressentir cette notion de commun, à travers les espaces mais aussi les gens.

Profils recherchés

Seront accueilli.e.s en résidence un.e architecte (ou diplômé d’État en architecture) mandataire accompagné d’un.e vidéaste.

Le choix d’associer un.e professionel.le de l’audiovisuel à un.e architecte s’énonce comme une évidence, un écho aux travaux de Christ Marker, aux groupes Medvekine qui ont créé une expérience sociale avec des réalisateurs et techniciens du cinéma militant entre 1967 et 1974 en association avec des ouvriers de la région, ceux de Lip mais aussi ceux de la Rhodiaceta, de Kelton-Timex, de Peugeot, d’Augé Découpage, de la Biscuiterie Buhler, pour que l’image soit la trace documentaire, l’archive, et une œuvre.

L’équipe sera retenue pour :

• Sa réelle capacité à travailler en binôme, donc sa capacité à réfléchir d’une façon transversale,

• Sa force créative et sa propension à « changer le monde »,

• Sa capacité à aller à la rencontre de la population et à interagir,

• Sa proposition de méthode au service de l »utopie, de l’innovation, et pourquoi pas son militantisme et sa capacité à transgresser les ordres établis…

• La qualité de son expression comme porteuse de débats à venir et d’engagements citoyens.

Conditions d’accueil

Une convention spécifiant les engagements respectifs de l’architecte mandataire, de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et des partenaires sera signée au début de la résidence.

Pour mener à bien leur travail, l’architecte mandataire et le vidéaste bénéficieront de :

• Une indemnité globale d’un montant de 10000 euros TTC, versée sur facture ou note d’honoraires.

• Un budget de production d’un montant limité à 5000 euros (sur justificatifs) alloué à la conception et la réalisation des outils et supports de restitution dans le cadre exclusif de la résidence.

Il sera mis à disposition du binôme un espace de travail et un hébergement.

Le binôme retenu devra être autonome dans ses déplacements et en frais de restauration.

Des réunions hebdomadaires de coordination avec le comité de suivi composé de membres de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et du collectif de Hôp Hop Hop, partenaire de la recherche CARAVANE, ponctueront le temps de la résidence.

Le calendrier

La Résidence se tiendra sur une période continue de 5 semaines du 29 mai 2023 au 30 juin 2033 avec une 1 semaine de restitution à l’automne.

Envoi des dossiers de candidature jusqu’au 5 avril 2023 par mail et par courrier à la Maison de l’Architecture de Franche-Comté – 1 rue des Martelots 25000 Besançon

Jury : vendredi 7 avril 2023 en présentiel

Partenariats

La résidence d’architecture Living Lab CARAVANE est portée par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté.

Nos partenaires financiers pour cette action sont :

• la Direction Régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté

• l’Agence nationale de la recherche

• l’Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T11:00:00+01:00

2023-04-02T23:59:00+02:00

Maison de l’Architecture