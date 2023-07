Cet évènement est passé Conférence Visible/Invisible Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Conférence Visible/Invisible Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 2 février 2023, Besançon. Conférence Visible/Invisible Jeudi 2 février, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté entrée libre Comment lire la Ville, l’arpenter, lorsqu’on ne la voit pas ou peu ? Ce rendez-vous est une invitation à projeter un regard neuf sur la Ville, entrer dans cette culture des sens et des signes, l’apanage de toute personne en situation de handicap visuel. Une interprétation de l’espace urbain singulière qui nous enjoint à renouveler le regard que nous portons sur l’environnement qui nous entoure. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Besançon, Doubs
Lieu
Maison de l'Architecture de Franche-Comté
Adresse
2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon
Ville
Besançon

