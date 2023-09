Visite guidée de l’exposition « Hommage à Christian Gimonet » Maison de l’architecture Centre-Val de Loire Orléans, 15 octobre 2023, Orléans.

Visite guidée de l’exposition « Hommage à Christian Gimonet » Dimanche 15 octobre, 15h30 Maison de l’architecture Centre-Val de Loire Entrée libre et gratuite

La Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire vous invite à découvrir l’exposition « Hommage à Christian Gimonet » à travers une visite guidée animée par Elke Mittmann, historienne de l’architecture et Directrice de la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire

Cette exposition présente un hommage à l’œuvre de l’architecte berruyer Christian Gimonet, décédé le 11 janvier 2023 dernier à l’âge de 87 ans.

Elle prend appui sur une première exposition monographique que la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire, en partenariat avec Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges, avait consacrée à l’œuvre de l’architecte Christian Gimonet en 2012.

L’exposition montre le grand panorama de son travail qui s’étale sur plus de quarante ans de productivité architecturale, à la fois théorique et pratique qui se distingue aussi par une grande diversité conceptuelle et typologique.

La visite guidée vous accompagnera à découvrir cette exposition, qui montre à travers des dessins, des plans, des photos et des maquettes, les grands principes fondamentaux du travail de l’architecte Christian Gimonet, ses projets et réalisations jusqu’à aujourd’hui.

Maison de l’architecture Centre-Val de Loire 44-46 quai Saint-Laurent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 08 96 http://www.ma-lereseau.org/centre/ [{« type »: « email », « value »: « info@ma-cvl.org »}] La Maison de l’Architecture est le lieu-ressource de la région Centre-Val de Loire pour aborder sous toutes ses facettes la réalité de la production architecturale sur l’ensemble du territoire régional. Elle doit devenir l’animateur et promoteur de l’architecture récente de la région Centre et donner en exemple son actualité la plus prometteuse.

Elle dispose d’un programme récurent annuel pour faire partager en région Centre une architecture de qualité et faire connaitre la qualité architecturale de notre Région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

© Vue durant la construction de l’immeuble Buriant, siège de l’Atelier de Christian Gimonet, Bourges 1967-1968.

Courtesy Christian et Jacqueline Gimonet