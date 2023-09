Atelier-initiation : Fabriquez votre propre torchis ! Maison de l’Archéologie Thérouanne, 14 octobre 2023, Thérouanne.

Atelier-initiation : Fabriquez votre propre torchis ! Samedi 14 octobre, 14h30 Maison de l’Archéologie Durée : 1h. Tout public. Prévoir des vêtements adaptés. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie.

Le torchis est un formidable isolant constitué d’un mélange de terre, de chaux et de fibres végétale. Aux côtés d’une architecte de l’Agence d’Urbanisme et de Développement, apprenez à le fabriquer vous-même et à le réutiliser dans vos réalisations futures !

Maison de l'Archéologie 6 place de la morinie thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 43 85 15 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

