Conte : Dins l'temps à Tarvenna : Quand le picard s'en mêle, Thérouanne s'habille de contes

Samedi 16 septembre, 15h45
Maison de l'Archéologie

Tout public. Durée : 1h15. Sur réservation au 06.43.85.15.47 ou à l'adresse maisons-pah@aud-stomer.fr

« A Thérouanne, derrière les hauts remparts, la cathédrale en bergère veillant sur la cité, le pèlerin trouvait refuge… ». Robert adore l'histoire, surtout quand son papy la raconte : « y'avot Sigéric, ch'ti d'la Via Francigena ; y'avot la reine Brunehaut et pis cor Marie Groëtte » …

6 Place de la Morinie Thérouanne
Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-09-16T15:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

