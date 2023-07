Visites guidées : Que reste-t-il des pratiques de nos ancêtres ? Maison de l’Archéologie Thérouanne Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Thérouanne Visites guidées : Que reste-t-il des pratiques de nos ancêtres ? Maison de l’Archéologie Thérouanne, 16 septembre 2023, Thérouanne. Visites guidées : Que reste-t-il des pratiques de nos ancêtres ? 16 et 17 septembre Maison de l’Archéologie Renseignements et réservation au 06.43.85.15.47 ou à l’adresse maisons-pah@aud-stomer.fr Mode vestimentaire, tendances cosmétiques, métallurgie, verrerie, poterie, de nombreuses traditions, pratiques et savoir-faire artisanaux de nos ancêtres (notre patrimoine immatériel) sont parvenus jusqu’à nous. Partez à la rencontre de ce patrimoine intemporel et voyagez dans le passé, de l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui en passant par le Moyen Age. Maison de l’Archéologie 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.43.85.15.47 »}, {« type »: « email », « value »: « maisons-pah@aud-stomer.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Pas-de-Calais, Thérouanne Autres Lieu Maison de l'Archéologie Adresse 6 Place de la Morinie Thérouanne Ville Thérouanne Departement Pas-de-Calais

