L’espace ludique Maison de l’Archéologie Thérouanne, 16 septembre 2023, Thérouanne.

L’espace ludique 16 et 17 septembre Maison de l’Archéologie

La Maison de l’Archéologie se transforme en un fantastique terrain de jeux pour les enfants et les familles. Venez découvrir le métier d’archéologue et les collections de la Maison de l’Archéologie en vous amusant : tapis d’éveil, jeux de société et d’adresse, quiz, puzzles, jeux de réflexion, expériences sensorielles, dessins, collages, coloriages… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Maison de l’Archéologie 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00