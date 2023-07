Portes ouvertes de la maison de l’apiculture Maison de l’apiculture Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Venez découvrir le monde des abeilles et le métier d’apiculteur. Pour l’occasion des journées du patrimoine, la Maison de l’apiculture ouvre ses portes malgré les travaux !

Les apiculteurs de l’UNAPLA vous présenteront les miels locaux, et vous transmettront leur passion pour les abeilles et la nature.

Maison de l’apiculture 1, bis Rue Fontaine des Baronnies, Nantes, 44000 Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Située en contre-bas du Parc des Oblates dans d’anciens bâtiments des 18e et 19e siècles, la Maison de l’apiculture abrite le siège de Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

