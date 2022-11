Un Noël léger en emballage Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

À l’occasion de l’approche de Noël La Ferté-St-Aubin en transition vous propose de participer à leur causerie suivie d’un atelier autour de l’emballage, la boîte solidaire, la réalisation de cadeau… Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité 45 Rue Hippolyte Martin, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin À l’occasion de l’approche de Noël La Ferté-St-Aubin en transition vous propose de participer à leur causerie suivie d’un atelier autour de l’emballage, la boîte solidaire, la réalisation de cadeaux,… le dimanche 13 Novembre 2022 de 14h à 17h à la MASS de La Ferté-St-Aubin.

Inscrivez-vous vite afin de participez à ce moment chaleureux préparant les fêtes de fin d’année!

