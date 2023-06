Suivez une visite guidée du centre historique d’un petit village Maison de l’ancien Crédit mutuel Niederhergheim, 16 septembre 2023, Niederhergheim.

Suivez une visite guidée du centre historique d’un petit village 16 et 17 septembre Maison de l’ancien Crédit mutuel

La Société d’Histoire de Niederhergheim vous propose des visites guidées (d’une durée de 1h30 environ) autour du centre historique du village pour comprendre son évolution au cours des siècles et retrouver quelques vestiges de son château.

Une exposition sur l’histoire de Niederhergheim, la famille de Schauenbourg et le château complétera l’ensemble et sera visible sur les fenêtres de l’ancien Crédit Mutuel.

Maison de l’ancien Crédit mutuel Place de la Mairie, 68127 Niederhergheim Niederhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

