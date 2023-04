Ce que l’on sait de la Maison du lieutenant et sur Joseph Marie Devillaz Maison de l’Alpage Servoz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-04-20 – 2023-06-11

Haute-Savoie . En 2013, on ne connaissait rien de l’histoire de ce bâtiment acheté par la Communauté de communes de Chamonix. Après des années de recherches, des mystères ont été levés sur cette maison unique dans notre vallée. Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz

