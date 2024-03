Maison de l’alimentation itinérante Audierne, samedi 13 avril 2024.

Maison de l’alimentation itinérante Audierne Finistère

La Maison de l’Alimentation Itinérante de l’association Aux goûts du jour sera présente sur le Cap Sizun du 13 avril au 4 mai avec un programme d’animations variées sur l’alimentation durable. La maison sera présente à Audierne, quai Jean Jaurès (ouverte du mardi au samedi de 11H à 18h et les mercredis et samedi à partir de 9h30) et des animations seront proposées sur l’ensemble du territoire. Pour retrouver le programme complet des animations rendez-vous sur www.maison-alimentation.com. .

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-04

Quai Jean Jaurès

Audierne 29770 Finistère Bretagne alimentation@cap-sizun.fr

