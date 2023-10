Formation : Préparation à la transmission d’une entreprise agricole Maison de l’agriculture Vouillé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Formation : Préparation à la transmission d'une entreprise agricole
9 novembre – 14 décembre, les jeudis
financement VIVEA
Formation : La transmission de mon exploitation : je prépare et j'optimise
Programme sur 6 jours

– Les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, patrimoniaux et humains de la transmission.

– L’évaluation de la valeur de mon exploitation (patrimoniale, rentabilité,…).

– Gestion du foncier.

– Les aides accompagnant la transmission hors cadre familial.

– La définition de mon projet de transmission et le plan d’action

Public Cible : Agriculteurs souhaitant transmettre leur exploitation

Apports, Présentation, Exercices, Remise classeur, Mises en situation collective Echanges collectifs Témoignage, QCM
Maison de l'agriculture
Les ruralies 79230 vouille
Vouillé 79230

