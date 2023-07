Exposition de semences anciennes Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Saint-Germain-du-Bois, 16 septembre 2023, Saint-Germain-du-Bois.

Exposition de semences anciennes 16 et 17 septembre Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Entrée libre

De maïs du monde entier. Pour beaucoup, le maïs est jaune. Pour Martin, il est aussi bleu, vert, violet, rouge et même blanc. Il plante et collectionne toutes sortes de variétés, colorées et issues des pays du monde entier. Il sème, observe, note, sélectionne, récolte, fait des recherches et échange dans le seul et unique but que toutes ces variétés subsistent. En 30 ans, il a planté plus semences différentes de maïs qui se sont acclimatées au sol Bressan.

Maison de l'agriculture et de l'alimentation bressanes Maison Collinet 29 Route de Sens 71330 Saint Germain du Bois Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Pour comprendre ce qu'est l'agriculture bressane dans son ensemble, rendez-vous à l'antenne de Saint-Germain-du-Bois qui décrit les usages, les animaux, les métiers associés au monde agricole, les engins de facture artisanale et industrielle, les céréales et toutes les étapes de leur transformation…

Vingt ans après son extension, l’antenne de Saint-Germain-du-Bois vit actuellement une cure de jouvence.

Dès l’arrivée dans la commune, de nouveaux panneaux routiers signalent « La maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes ».

De profonds réaménagements permettent au bâtiment d’accueillir ses visiteurs avec davantage de convivialité. Les menuiseries des façades ont été repeintes, les accès handicapés sont réalisés, la mise en conformité électrique s’accompagne d’un éclairage led.

Un espace de dégustation des produits du terroir peut désormais accueillir à la demande un groupe autour d’expériences savoureuses.

L’espace d’accueil du public est maintenant bien installé dans une ambiance de cour de ferme d’autrefois avec un décor en trompe-l’œil. Cela permet aux visiteurs, comme sur une scène de théâtre, de s’esquiver en ses profondeurs et de passer ainsi dans la première halle consacrée aux activités traditionnelles de la campagne bressane.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

